Hanáci uhájí proti Almaty domácí tvrz, tuší sázkaři

Sigma Olomouc jde do boje proti nepříjemným Kazachům, kteří jsou sice favoritem na postup, ale ve čtvrtek si podle tipérů dojdou Hanáci pro výhru.

Sigma Olomouc si jde užít pohárovou Evropu, kterou si zasloužila skvělou nováčkovskou sezónou. Už to vypadalo, že pojedou Hanáci na výlet do Alkmaaru, ale ten překvapivě vypadl s kazašským Almaty, a svěřenci kouče Jílka se tak musí vydat na nepopulární cestu do Asie.

Na výlet s výhrou v kapse

Ještě předtím ale přivítají druhý tým kazašské ligy na Andrově stadionu a tady jim ve čtvrtek večer přisuzuje výhru plných 90 % tipérů v kurzu 2,40:1. Borec s přezdívkou david280793 pak naložil rovných 10 000 Kč na to, že padnou aspoň dva góly. Penaltou v posledních vteřinách mu tuhle sázku zachránila už Slavia v úterý a na Hanácích teď je, aby skvěle rozjetý tiket dokončili.

