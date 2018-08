Můj dům, můj hrad! Čtrnáct domácích výher a 388 685 Kč je v kapse!

Fotbalové soutěže po světe jsou v plném proudu, a tipéři tak mají každý víkend co dělat, aby vybrali ty správné lahůdky na své tikety. Jak na to? To svým kolegům v sobotu předvedl borec s přezdívkou sladek23. Ten se nebál poslat do hry rovnou čtrnáct mačů, ve kterých věřil pokaždé domácímu týmu.

Nebyla to žádná legace, ale naopak pořádný sázkařská jízda. Vždyť třeba v maďarském Paksu domácí dotáhli zápas k triumfu 3:2 až v 93. minutě. Jednogólový náskok pak musel hlídat ještě v sedmi dalších případech, ale jeho odhad byl přesný. Nikdo nezklamal a sladek23 se raduje z fantastické výhru 388 625 Kč!

