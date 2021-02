Vyhoří outsideři? Vybitou Energii čeká Sparta, Vítky čelí žhavému Třinci

Jiskřit to bude i v Třinci. Oceláři vyzvou Vítkovice! Co na to prognózy? Přiklánějí se na stranu žhavého červeného draka, který dýchá vedoucí Spartě na záda, vyhrál čtyřikrát v řadě a doma má nejlepší bilanci v Tipsport extralize. Naopak jeho rival řeší trochu jiné starosti - je až na 11. místě a venku dovedl do vítězného konce jen šest zápasů z 20. Na ledě Varaďova týmu navíc dokázal bodovat v jediném z předchozích sedmi střetů! Co myslíte, selže i tentokrát? Většina členů největší komunity sázkařů překvapení nečeká! Vsaďte si a sledujte kompletní program Tipsport Extraligy v přímých přenosech na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Debakl v Praze?

Tipér FoxOnCox zanalyzoval bitvu mezi Spartou a Karlovými Vary, od které si slibuje minimálně pět branek z dílny rudých (v kurzu 3,05): „Západočeši jsou v totální krizi a z mužstva, co prohánělo kluby kolem třetí příčky, se stal fackovací panáček. Když se podíváte na formu Energie, zjistíte, že za posledních 15 zápasů patří bodově až na 12. pozici. Do toho se zranil asi její nejlepší hráč Jakub Flek. Je tak dost možné, že tento duel bude mít na konci jasného vítěze z Prahy.“



Také borcům z lázeňského města nevěříte?

