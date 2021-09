Oktagon 27 - Celý turnaj na TV Tipsport

Jak to vidí hvězda největší sázkařské komunity a fighter UFC Mach Muradov? Vsaďte si u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma na své první sázky a užijte si všechny fighty v přímém přenosu na TV Tipsport!

Gábor Boráros měl nejprve v Oktagonu 27 bojovat s Michalem Labusem, ale toho vyřadilo zranění. Jeho novým soupeřem v „catchweight“ do 79 kilogramů bude francouzský zápasník Mickaël Lebout. Do 88 kg se proti sobě postaví Michal Plesník a Matej Šurin a ve „welterovce“ se do sebe pustí Bojan Veličković a Carlo Prater.

Na turnaji se ukáže i Robert Pukač a Máté Kertész, bantamová váha poskytne duel Jonas Mågård vs. Elnur Veliev a těžká váha naservíruje bitvu Vojčáka s Ogolem. Ve střední váze se pak střetnou Vlasto Čepo s Milošem Kostičem. Kdo uspěje? V „pérovce“ uvidíme souboj Romana Pauluse a Szymona Rakowicze. Kompletní program Oktagonu 27 sledujte na TV Tipsport.

Muradov věří Barboríkovi

Duelu Buchingera s Barboríkem se detailně věnoval i český fighter s uzbeckými kořeny Mach Muradov. „Půjde o srážku zkušeného bojovníka proti mladému rozjetému vlaku. Podle mě zvítězí Vojto Barborík na body. Proč? Co jsem slyšel od kluků, kteří Barboríka podrobně sledují, je v opravdové top formě. Ano, Buchinger toho má dost za sebou, ale... Myslím si, že Vojto se teď tak rozjel, že si to Ivan možná ani neuvědomuje, podceňuje to,“ uvádí v analýze na triumf Barboríka na body, nebo technickým rozhodnutím v kurzu 4.

Muradov se navíc zaměřil ještě na další dva zápasy. Detailně rozebral fight mezi Robertem Pukačem a Mátém Kertészem a také střet Bojana Veličkoviče a Carla Pratera.

