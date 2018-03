Odveta za loňskou blamáž se nekoná! Přihraje konec PSG v Lize mistrů 124 800 Kč?

V obou prvních zápasech zvítězili hosté a tím pádem se budou jak PSG tak Porto snažit minimálně o totéž na Anfield Road a na San Bernabéu. Portugalce čeká po domácí blamáži pořádná fuška. Drtivá většina sázkařů navíc věří, že ke smazání pětigólového manka ani nebudou mít příležitost a Liverpool ovládne i domácí zápas v kurzu 1,52:1.

PSG a postup? Nečekejme zázraky

Loňský zápas PSG na Nou Campu byl jedním z nejsilnějších příběhů Ligy mistrů. Bylo to ale na úkor Francouzů, kteří přijeli do Barcelony se čtyřgólovým náskokem a odjeli se šestigólovým přídělem. Tentokrát už rovnou jedou do Madridu s nepříznivým výsledkem 1:3 a navíc bez zraněného Neymara, takže jim sázkaři příliš nevěří. Tipér rencalalik má třeba na tiketu rovnou postup Realu a míří na výhru 124 800 Kč.

