Defenzivní šachy ve finále Evropské ligy rozhodne tah střelcem Griezmannem

Kdo ovládne bitvu o první evropskou fotbalovou trofej? Do souboje o vítěze Evropské ligy naskočí ve středu v Lyonu jako jasný favorit sázkařů Atlético Madrid!

První evropská trofej pozná ve středu v noci nového majitele. Ve finále Evropské ligy se utká hvězdami nabité Atlético a překvapení, Olympique Marseille. Druhý tým Primera División jde do zápasu jako jednoznačný favorit bookmakerů i sázkařů, v kurzu 1,68:1 na něj sází plných 85 % tipérů. Francouzům pak věří mizivá část největší komunity sázkařů a borec s přezdívkou laukub v analýze dodává: „Od toho zápasu čekám defenzivně laděné šachy, nikdo nebude chtít udělat chybu, ale Marseille je přece jen slabší a směrem dopředu nemůže nabídnout to co Atlético."

Jeho kolega johnynz s ním souhlasí a doplňuje: „Přeci jen v bráně Oblak, výborná defenzíva v čele s Godínem a vpředu Costa s Griezmannem, to je zkrátka extratřída. Jestli se Costovi povede zápas jako proti Arsenalu, tak o výsledek strach nemám."

