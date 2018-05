Kanada zase na trůn a Češi konečně pro medaili? Sledujte MS na TV Tipsport a získejte 150 Kč zdarma

Je to tady! Hokejový vrchol roku plný nejzářivějších hvězd je v plném proudu a soupisky se blyští zářivými jmény. Prozatím mu dominují Patrick Kane z USA a finské duo Aho a Teravainen. Pozadu nezůstává ani kanadský kapitán Connor McDavid a krásné chvíle českým fandům připravuje i duo z Bostonu Pastrňák a Krejčí.

Jak to pak vypadá s favority na titul podle sázkařů? Přes 46 % jich sází na triumf Javorových listů v kurzu 2,65:1. Hodně výrazně pak od začátku turnaje vylétly akcie českých a finských borců. Našim reprezentantům věří 13 % tipérů s kurzem 11,5:1 a Suomi posílá na trůn stejný počet sázkařů za 8,5:1.

Ukončí Češi medailový půst?

Český útok alespoň na medaili, na kterou čekají naši hokejisté nejdéle v historii, bookmakeři ocenili kurzem 3,60:1. Rovnou do finále je ve své analýze poslal tipér dogly. Připomíná skvělou formu mladých talentů ve výběru kouče Jandače. „Chytil si zahrál v Rangers s Zuccarellem, Jaškin dostával hodně prostoru v St. Louis." Ti, doplnění o Kubalíka či posily z NHL, by tedy měli v kurzu 7:1 proniknout do finále.

