Sprint formule 1 v Brazílii ovládl Bottas! Verstappen navýšil vedení v MS

Velkou stíhací jízdu předvedl obhájce titulu Lewis Hamilton, který se kvůli diskvalifikaci propadl z prvního místa na startu až na poslední pozici. Sedminásobný mistr světa dnes nakonec obsadil páté místo.

Po trestu za nepovolenou výměnu motoru mu však bude na startu patřit až desáté místo. Pro Hamiltona to znamená komplikaci v boji o osmý titul, kterým by v čele historického pořadí odskočil Michaelu Schumacherovi.

Pokud bude po Velké ceně Brazílie ztrácet na druhé příčce průběžného pořadí na vedoucího Verstappena 24 nebo víc bodů, nebude už mít obhajobu ve vlastních rukách, protože mu pak nemusí stačit ani vítězství ve třech zbývajících závodech.

"Vůbec jsem netušil, kam bych se mohl posunout, takže jsem si žádné cíle nedával. Trest mě zasáhnul, ale musíte to přijmout a jít dál. Rychle jsem to hodil za hlavu a myslel na to, co musím udělat," řekl Hamilton.

"Snažil jsem se dostat co nejvýša najednou jsem začal všechny předjíždět. Nikdy se nesmíte vzdát, pořád musíte bojovat. Ale bylo to náročné," uvedl šestatřicetiletý britský pilot.

Bottas odstartoval z druhého místa, ale hned po startu se dostal před Verstappena a vedení udržel až do konce. Lídra šampionátu porazil o 1,1 sekundy a ovládl druhý ze tří premiérových sprintů v sezoně. Finský pilot navázal na triumf z Monzy, v Silverstonu vyhrál Verstappen.