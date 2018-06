Je to hloupé takhle se ptát, pustil se do médií Verstappen

Hned v úvodu nedělní Velké ceny Francie spolu kolidovali Sebastian Vettel z Ferrari a Valtteri Bottas z Mercedesu. Vettel se v první zatáčce snažil dostat před Bottase, jenže pak pozdě šlápl na brzdy a došlo k incidentu. Vettel přišel o přední křídlo a Bottas s defektem odjížděl do boxů.

I díky tomu o přední příčky během závodu bojoval Max Verstappen. Jezdec Red Bullu si dojel pro druhé místo a po dlouhé době si mohl pochvalovat bezproblémovou Grand Prix. V těch předešlých totiž často chyboval a přišel zbytečně o mnoho bodů. To mu už také začala vytýkat média a někteří odborníci mu radili, aby změnil svůj přístup.

Max Verstappen se rozzlobil a pohrozil, že pokud se ho ještě někdo na jeho kolize zeptá, dostane ránu do hlavy. Teď se dvacetiletý mladík pustil do médií znovu. Záminkou k tomu se mu stala právě havárie mezi Vettelem a Bottasem. „Myslím, že až příště uvidíte Seba, měli byste mu říci, aby změnil svůj styl,“ prohlásil na tiskové konferenci po závodě Verstappen.

„Abych byl upřímný, tohle není přijatelné. Mně jste to na začátku sezóny říkali, takže byste u něj měli postupovat stejně,“ vysvětloval nizozemský jezdec. „Samozřejmě, neměl by svůj přístup měnit a měl by jít dál. To je má rada pro všechny v této místnosti,“ rozčiloval se Verstappen, který je považován za jeden z největších talentů formule 1.

„Doufám, že až se příště setkáme v Rakousku, tak se ho na to zeptáte. Mně jste to říkali po tolika závodech. Hodně mě to štvalo. Je to opravdu hloupé takhle se ptát. Neudělal jsem žádnou změnu a najednou je zase všechno v pořádku. Nebudu zticha a budu na tyto hloupé komentáře stále reagovat,“ uzavřel šestý muž průběžného pořadí šampionátu.