Raději budu ve formuli 1 jezdit poslední, než bych ji měl sledovat v televizi, tvrdí mistr světa

Jak to bude po letošní sezóně s Fernandem Alonsem? Bude pokračovat ve formuli 1, nebo přejde do jiné série? „Raději budu ve formuli 1 jezdit poslední, než bych ji měl jen sledovat v televizi,“ tvrdí jezdec McLarenu, který v nedělní Velké ceně Francie nedojel do cíle a potřetí za sebou si v šampionátu nepřipsal ani bod.