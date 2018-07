Formule 1 uvažuje o bodech za pole position a nejrychlejší kolo

Vedení formule 1 uvažuje o změně bodovacího systému Velkých cen. V budoucnu by tak mohlo v závodech bodovat patnáct nebo dokonce dvacet jezdců a body by se mohly udílet také za vítězství v kvalifikaci a za nejrychlejší kolo. Novinářům to řekl majitel stáje Force India Vijay Mallya, který je jedním z členů strategické komise šampionátu.

Podle současného systému, zavedeného v roce 2010, boduje nejlepších deset vozů z dvaceti. Vítěz dostane 25 bodů a desátý pilot v cíli jeden. "Body pro nejlepší desítku mají určitý šmrnc. Je to prostě znamení kvality, když vám chodí gratulace od známých: Dobrá práce, zase jste byli v nejlepší desítce," uvedl Mallya.

"Argument proti je však ten, že kdyby každý jezdec dostával body, tak budou všichni závodit. Nikdo nic nevypustí a pořád pojede naplno, protože každá pozice se počítá," přidal indický miliardář. "Teď za umístění mimo desítku není žádná odměna," prohlásil Mallya.

"Proto se začalo přemýšlet o tom, že by body dostávalo patnáct nebo dokonce všech dvacet jezdců. Poslední by dostal jeden bod a postupně by to narůstalo. Bavíme se o všech variantách," dodal Mallya.

Strategická komise se také shodla na tom, že v příští sezoně se už nepojedou tři Velké ceny během tří týdnů, jako tomu bylo nyní v případě Francie, Rakouska a nedělního závodu ve Velké Británii. Především kvůli tomu, že to na většinu zaměstnanců týmů klade přehnané nároky.

"Už takhle pracují hodně, a když se nedostanou tak dlouho domů, je to pro ně i jejich rodiny náročné," uvedla zástupkyně šéfa Williamsu Claire Williamsová, zatímco šéf Renaultu Cyril Abiteboul by nerad kvalitu nahradil kvantitou. "Je to jako v lásce. Když jste neustále dostupný, tak může pomalu vyhasnout. Proto pro partnera musíte být něčím výjimečným, aby po vás stále toužil," dodal.

Pokud by byl nový bodovací systém schválen, byl by velmi pravděpodobně zaveden v rámci plánovaných změn po konci stávající kolektivní smlouvy v roce 2020. Nový promotér formule 1 americká společnost Liberty Media by totiž novinkami chtěla vyrovnat startovní pole, jemuž od zavedení hybridních motorů v roce 2014 vládnou jezdci Ferarri, Red Bullu a Mercedesu, který navíc od té doby získal všechny mistrovské tituly.

Mezi změny by mohlo mimo jiné patřit zavedení levnějších a spolehlivějších motorů, dostupných pro všechny stáje. Uvažuje se i o platovém stropu ve výši 150 milionů dolarů bez platů pilotů. Proti změnám se však už nyní postavilo několik týmů v čele s Mercedesem a Ferrari, které dokonce pohrozilo odchodem z formule.