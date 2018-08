Nová naděje pro Schumachera! Legendární pilot má být převezen na Mallorku. Pomůže to jeho léčbě?

Může to konečně být dlouho očekávaná dobrá práva. A vytoužený záblesk světla na konci hodně tmavého tunelu. Michael Schumacher má být ze svého sídla na břehu Ženevského jezera převezen na Mallorku. Pozitivní novinka to může být především proto, že rodina německé legendy do této doby veškeré informace týkající se stavu sedminásobného mistra světa úzkostlivě tajila.