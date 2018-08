Schumacherovo stěhování na Mallorku? Nic takového, vzkázala rodina

Ze stěhování nebude nic. Tedy alespoň podle oficiálních prohlášení. Michael Schumacher nebude převezen od Ženevského jezera na ostrov Mallorca do luxusního a dobře střeženého sídla, kde prý měla pokračovat jeho léčba po pádu a těžkém zranění hlavy při lyžování na konci roku 2013.

„Rodina Schumacherova se nehodlá stěhovat na Mallorcu," vzkazovali Schumacherovi nejbližší přes manažerku Sabine Kehmovou. Popřeli tak zvěst časopisu L´Illustre, podle níž by se měl legendární pilot formule 1 s rodinou přemístit na španělské území do domu, který patřil prezidentu Realu Madrid Pérezovi.

V původních zprávách o stěhování se dokonce objevily i hlasy z radnice ve městě Andratx, pod jehož území rezidence spadá.

„Vše již pro něj máme připraveno a těšíme se, že ho můžeme uvítat," měla se vyjádřit Katia Rouarchová, starostka Andratxu. „Je to nedorozumění plynoucí ze špatného překladu," oznámila radnice později.

Schumacherova rodina nepřináší žádné informace o stavu devětačtyřicetiletého legendárního pilota, do jehož blízkosti jsou pouštěni jen blízcí známí. V minulosti se objevily spekulace o tom, že Schumacher by mohl být přestěhován do Spojených států. Nic z toho se ale nepotvrdilo.