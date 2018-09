Neskutečné! Sestřelil týmového kolegu hned v prvním kole a ještě se divil

Monopost Estebana Ocona byl odstraněn z trati poté, co s ním jezdec po kolizi s týmovým kolegou narazil do zdi.

Hned v úvodním kole skončila pro Estebana Ocona Velká cena Singapuru F1. Do dvaadvacetiletého Francouze z boku narazil jeho týmový kolega Sergio Pérez, Ocon poté následkem toho naboural do zdi a musel ze závodu odstoupit. Osmadvacetiletý Pérez potom tvrdil, že netušil, že vyřadil právě Ocona.

„Byl to smolný moment. Jeden z těch, kterému se nešlo vyhnout,“ prohlásil Pérez na webu formula1.com. „Když jsem zrychloval, ucítil jsem náraz do jiného vozu. Vůbec jsem nevěděl, s kým jsem se střetl. Když mě pak tým v rádiu informoval o tom, že to byl Esteban, hodně jsem toho litoval,“ tvrdil dál mexický jezdec.

K incidentu se příliš nechtěl vyjadřovat ani Ocon. „Nebudu komentovat nebo analyzovat to, co se stalo. Měl jsem skvělý start a naskytla se mi příležitost předjet Sergia. Pak jsem najednou ucítil náraz a byl ve zdi. Mohl to být pro nás dobrý závod a teď se oba vracíme s nulou,“ okomentoval nehodu Ocon.

Rozzlobený byl hlavně šéf týmu Otmar Szafnauer. Nebylo totiž poprvé, co se jeho jezdci vyřadili ze závodu po vzájemné kolizi. Loni se to stalo několikrát a vedení jim poté zakázalo během velkých cen spolu bojovat. Nyní prý uvažují, že toto opatření zavedou znovu. „To, co prohlásil Sergio, je neakceptovatelné. Týmovému kolegovi je potřeba nechat dostatečný prostor. Nejspíš se budeme muset vrátit k loňským pravidlům, aby k takovým incidentům znovu nedošlo a měli jsme situaci po kontrolou,“ pohrozil svým závodníkům Szafnauer.