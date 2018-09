Dveře má podle šéfa Ferrari otevřené. Objeví se slavné jméno opět ve formuli 1?

Otec Micka, legendární Michael Schumacher, získal během své bohaté kariéry sedm titulů mistra světa, z toho pět v době, kdy jezdil u Ferrari. A tak není divu, že italská stáj by se příchodu devatenáctiletého mladíka do její jezdecké akademie nebránila. „Se jménem, které u nás psalo historii má dveře samozřejmě navždy otevřené,“ uvedl Maurizio Arrivabene, šéf týmu, na webu motorsport.com.

Zároveň ale poukazuje na to, že je důležité, aby v tomto stádiu kariéry nebyl na mladého Schumachera vyvíjen velký tlak. „Určitě je teď důležité nechat ho růst bez tlaku. Jeho nedávné výsledky jsou velice dobré a přeji mu skvělou kariéru. Teď vše záleží na Schumacherových. Doufám, že ho nechají si závodění užívat. Vždy říkám, buď soustředěný, ale bav se. Pomalu se posouvej nahoru a pak se ukáže,“ dodal Arrivabene.

Mick Schumacher jezdí v letošní sezóně opět ve formuli 3. Po vlažném začátku a několika nepovedených závodech se zvedl a teď dokonce útočí na titul. Ve formuli 3 má jeden závodní víkend tři závody a Mick v posledních třech víkendech vyhrál šestkrát a rázem se posunul v průběžném pořadí šampionátu dopředu.

Na vedoucího Dana Ticktuma ztrácí už jen tři body. Do konce sezóny zbývá odjet šest závodů, a tak je jisté, že si Mick vylepší loňské celkové dvanácté místo. Očekává se také, že by po sezóně mohl zamířit do F2. Odtud to pak už většinou bývá jen krůček do prestižního šampionátu formule 1.