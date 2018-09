Vettel necítí podporu a touží po radě od Schumachera: Kdyby byl zdravý, požádal bych ho o pomoc

I když byl minulý týden Sebastian Vettel optimistický a říkal, že titul světového šampióna stále ještě může získat, nyní už přeci jen tak sebevědomý není. Italská média se domnívají, že to nedokáže a jednatřicetiletý Němec necítí ani pořádnou podporu od Ferrari. Moc by chtěl poradit od svého velkého přítele. Avšak ten nemůže.

Letos to vypadalo, že boj o titul světového šampióna bude napínavý až do konce. Na prvním místě průběžného pořadí se do letní přestávky střídali Lewis Hamilton se Sebastianem Vettelem. Poslední dva závody však Vettelovi z Ferrari nevyšly podle jeho představ a Hamilton z Mercedesu navýšil svůj náskok už na čtyřicet bodů.

Italská média začala okamžitě Vettela kritizovat, že má po titulu. „Je to podobné loňsku, akorát teď je to smutnější, protože Ferrari má nejlepší auto. Ale nemá nejlepšího jezdce,“ napsali v deníku La Gazzetta dello Sport. Jednatřicetiletý Vettel v Itálii necítí podporu a vypadá to, že ta nepřichází tak úplně, jak by měla, ani od jeho týmu.

Čtyřnásobný mistr světa by si tolik přál, kdyby mu mohl poradit jeho přítel, Michael Schumacher. Sedminásobný světový šampión je však už více jak čtyři roky po vážném úrazu hlavy. Nikdo kromě jeho rodiny pořádně neví, jak na tom je. „Kdyby byl zdravý, požádal bych o radu,“ přiznal Vettel na webu bild.de.

„Zeptal bych se ho na tolik věcí. Nemám na mysli tolik záležitosti okolo ježdění, ale spíš bych se ho ptal na věci, které se odehrávají v zákulisí. Týmová práce, politika ve formuli 1,“ vysvětloval, co ho trápí. „Měl s tím u Ferrari mnoho zkušeností,“ poukazoval Vettel na to, že Schumacher věděl, jak s pomocí týmu získat maximum.