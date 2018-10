Formule 1 uvažuje o změně kvalifikace, Vettel je zásadně proti

Formule 1 zvažuje změnu formátu kvalifikace. Vedení mistrovství světa se na nedávném zasedání zabývalo možností rozšířit kvalifikaci ze tří na čtyři části. V rozhovoru pro agenturu Reuters to uvedl technický ředitel seriálu Ross Brawn.

V současnosti o pořadí na startu rozhoduje třídílná kvalifikace, kdy v úvodních dvou částech vypadne vždy pět jezdců. V systému se čtyřmi částmi by v prvních třech částech vypadlo po čtyřech jezdcích a v poslední by o pole position usilovalo osm pilotů. Kvalifikace by měla být kratší, méně předvídatelná a více dramatická.

"Až na nepovedený experiment z roku 2016 máme už několik let zaběhlý kvalifikační systém, ale to neznamená, že bychom neměli uvažovat o zlepšení," řekl Brawn. "O zavedení v nové sezoně jsme nehlasovali, ale semínka diskuze byla zaseta a teď musíme zajistit, aby dobře rostla," dodal.

Proti zvažované změně se už nyní postavil čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel. "Co bude příště? Kvalifikace na devět, deset částí? Méně je někdy více. Mně se nejvíc líbila kvalifikace, která trvala hodinu, během níž jste si mohli dělat, co jste chtěli," řekl pilot Ferrari na tiskové konferenci před víkendovou Velkou cenou Japonska.

Vettel by naopak uvítal omezení systému DRS, který formulím pomáhá při předjíždění. "Jsme jak (videohra) Super Mario Karts. A bylo lepší po sobě házet banány, než používat DRS. Měli bychom se snažit najít jiné způsoby, které by nám pomohly k předjíždění," dodal.

Naopak obhájce titulu Lewis Hamilton z Mercedesu je změnám ve formuli 1 nakloněný. Nejvíc by však uvítal změnu v denním režimu jednotlivých závodů. "Vždycky jedeme ve stejném čtyřdenním rytmu. Přitom u závodů, kde se toho stejně moc neděje, bych to klidně zkrátil," prohlásil.