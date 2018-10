Zhroucený Vettel a Ferrari v troskách? Mějte více respektu, žádá už téměř jistý šampión

Ačkoliv byl letošní souboj o mistra světa ve formuli 1 po většinu sezóny velice vyrovnaný, přeci jen se na závěr dramatu nejspíš nedočkáme. Sebastianu Vettelovi z Ferrari se v posledních několika závodech nedaří, dělá chyby a ztrácí důležité body. Jeho největší rival Lewis Hamilton snadno vítězí a po nedělní Velké ceně Japonska vede průběžné pořadí šampionátu už o sedmašedesát bodů.

O tom, že třiatřicetiletý Brit získá svůj pátý titul už téměř nikdo nepochybuje. Média i experti jsou si vítězem jistí, a tak se pouští do kritiky Vettela a Ferrari. Německý závodník se podle nich hroutí pod tlakem, kterému je vystaven, a svému soupeři prakticky daroval titul na zlatém podnose. "Ferrari je v troskách," napsala třeba La Gazzetta dello Sport.

Tato ostrá slova se ale vůbec nelíbí Hamiltonovi a Vettela se zastává. „Myslím, že by média měla směrem k Sebastianovi prokazovat více respektu,“ napsal Hamilton na sociálních sítích. „Vůbec si nedokážete představit, jak těžké je na naší úrovni dělat to, co děláme.“

„Je to složité pro všechny vrcholové sportovce. Dá se předpokládat, že jako lidé děláme chyby. Počítá se však hlavně to, jak se s nimi dokážeme vypořádat,“ dodal čtyřnásobný světový šampión, který už příští neděli může v texaském Austinu přidat do své bohaté sbírky další titul.