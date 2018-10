Oslava odložena. Ztížili jsme si to sami, nechápe strategii týmu Hamilton

O tom, že by mohl po nedělní Velké ceně USA slavit pátý titul světového šampióna, nechtěl Lewis Hamilton s předstihem mluvit. Říkal, že stát se může cokoliv a měl pravdu. Do závodu sice jezdec Mercedesu startoval z prvního místa, avšak hned v úvodu o něj přišel, když ho předjel Kimi Räikkönen z Ferrari.

V jedenáctém kole při virtuálním safety caru byl Hamilton povolán mechaniky k výměně pneumatik. „Když jsem v 11. kole zajížděl do boxů, bylo mi jasné, že budu muset absolvovat dvě zastávky,“ prohlásil Hamilton po závodě, zatímco Ferrari i Red Bull zvolili strategii jedné zastávky. „Ztížili jsme si to sami.“

„Musel jsem dohánět Kimiho a pneumatiky pak byly zase rychle odepsané,“ vyprávěl třiatřicetiletý Brit, který podruhé do boxů zajel v sedmatřicátém kole. „Po poslední přestávce jsem měl na stažení dvanáct sekund. Mysleli jsme, že to dokážeme. Ale bylo to už hodně obtížné.“

„Trochu nás překvapilo, že se to nepovedlo. Nevím, co se od téhle strategie očekávalo,“ postěžoval si. Zároveň ale přiznal, že je rád za to, že dojel před Vettelem a alespoň tak na něj navýšil náskok na sedmdesát bodů. „Je to pro nás rozhodně ponaučení. I tak jsem vděčný za to, že jsem byl třetí, před Sebem. Musíme pokračovat v práci a v příštím závodě do toho dát všechno,“ uzavřel Hamilton, který tak má další možnost získat pátý titul už tuto neděli v Mexiku.