Je to strašný okamžik. Byl ale lepší, ocenil soupeře zklamaný světový šampión

Dlouho se během sezóny přetahoval Sebastian Vettel s Lewisem Hamiltonem o první místo v průběžném pořadí šampionátu. Avšak v druhé polovině přišlo několik chyb a titul se jezdci Ferrari pomalu vzdaloval. Po nedělní Velké ceně Mexika definitivně. Vettel sice dojel druhý, avšak Hamilton si čtvrtým místem zajistil potřebné body a dva závody před koncem se stal popáté v kariéře mistrem světa.

„Je to strašný okamžik,“ přiznal zklamaný Vettel na webu motorsport.com. „Věnujete tomu tolik práce, a i když jste čekali, že to přijde, mrzí to. Třikrát v životě už jsem zažil tento druh zklamání, kdy si uvědomíte, že už nemůžete vyhrát šampionát. To nejsou zrovna šťastné dny,“ dodal jednatřicetiletý Vettel.

„Neuvažujete jen o jednom momentu, ale o celém roce, práci a úsilí, které jste vynaložili. Měli jsme své šance, většinu z nich jsme využili. Nakonec jsme ale stejně nebyli dost dobří,“ vysvětloval s tím, že svého soupeře oceňuje. „Po celý rok jel skvěle. Byl z nás dvou tím lepším,“ uznal Vettel.

„Řekl jsem mu, že titul získal zaslouženě, a aby si to užil. Číslo pět, to je myslím něco neuvěřitelného. Také jsem ho poprosil, aby na to tlačil i příští sezónu. Slíbil jsem mu, že udělám maximum, abych s ním o titul opět bojoval,“ uzavřel čtyřnásobný světový šampión, který nyní udělá vše pro to, aby Ferrari letos vyhrálo alespoň Pohár konstruktérů.