Velký šampion se loučí! Bude chybět. Alonsova situace dokazuje, jak je nyní formule 1 špatná, tvrdí Pérez

Fernanda Alonsa čeká příští víkend poslední závod ve formuli 1. Sedmatřicetiletý španělský jezdec by měl v příští sezoně závodit ve WEC a také v Indy 500. Podle Sergia Péreze z týmu Force India je velká škoda, že formule přichází o tak skvělého pilota, a jen to dokazuje, jak je F1 v současnosti špatná.

Vyhrál dvaatřicet Velkých cen, získal dva tituly světového šampiona. Po sedmnácti letech ve formuli 1 si sedmatřicetiletý Alonso uvědomil, že je čas na změnu. A tak jezdec McLarenu už před několika měsíci oznámil, že po sezoně končí ve formuli 1 a bude závodit v jiných automobilových sériích.

Řada jeho kolegů již tehdy vyjádřila nad Alonsovým rozhodnutím lítost a prohlásila, že jim bude chybět. Smutný je i Sergio Pérez z Force India. „Fernando je vynikající jezdec i skvělá osobnost. Miluje závodění. Mám k němu velký respekt, a to nejen kvůli tomu, co ve formuli dokázal, ale také pro to, co se snaží dělat i mimo ni,“ prohlásil Pérez na webu f1i.com.

„Je opravdu velká škoda, že o něj přijdeme. Ukazuje to, jak špatná formule 1 v současnosti je. Máte jednoho z nejlepších jezdců na světě, který ale bojuje ve středu pole a každý víkend se snaží získat nějaké body," vysvětloval osmadvacetiletý Mexičan. „Kdyby dostal lepší auto, určitě by šampionát vyhrál."

„Taková je nyní formule 1," dodal Pérez, který Alonsovi přeje v jeho další kariéře jen to nejlepší. Alonsovy plány pro příští sezonu se už pomalu rýsují. S Toyotou bude závodit ve vytrvalostním šampionátu WEC a s McLarenem se v Indianapolis pokusí vyhrát a získat tak slavnou Trojkorunu motorsportu. Ta zahrnuje vítězství ve Velké ceně Monaka F1, Le Mans a 500 mil Indianapolis.