Návrat nevyloučil. Na co bude dvojnásobný světový šampion po odchodu z formule 1 nejvíce vzpomínat?

Bude to jeho poslední závod ve formuli 1. Dvojnásobného světového šampiona čeká podle jeho slov v Abú Zabí velmi emotivní víkend. Po osmnácti letech se tady bude loučit s kariérou ve formuli 1, zároveň ale nevylučuje možnost, že by se v budoucnu mohl vrátit.

„V tuto chvíli je těžké přemýšlet o návratu, ale nechávám si dveře otevřené,“ prohlásil Fernando Alonso na webu deníku Daily Mail. „Je to z toho důvodu, že nevím, jak se budu cítit příští rok. Přijde duben, možná budu sedět na gauči, budu zoufalý a začnu si hledat cestu zpět.“

„Ale zatím to nemám v plánu. Rozhodovat budou mé pocity,“ dodal dvojnásobný světový šampion, který se nyní soustředí na svůj poslední závod ve formuli 1, který pojede tento víkend v Abú Zabí. „Jsem na tento závodní víkend plně připravený. Je to ale pro mě velmi emotivní, protože budu končit po dlouhých, avšak krásných letech ve formuli 1. Nyní ale nastal čas jít dál. Těším se na konec sezony.“

Fernando Alonso leaves door open for Formula 1 return #F1 https://t.co/i2cPORdBPN pic.twitter.com/lWUIQGxpgn — Motorsport Week (@MotorsportWeek) 23. listopadu 2018

A na co bude sedmatřicetiletý Španěl nejvíce vzpomínat? „Více než na závody a vítězství budu vzpomínat na lidi, se kterými jsem tak dlouho pracoval. Strávil jsem polovinu života s talentovanými inženýry, designéry, mechaniky, s lidmi z médií. To je to, co si budu z formule 1 pamatovat,“ uzavřel jezdec McLarenu.

Fernando Alonso debutoval ve formuli 1 v roce 2001 s monopostem Minardi. O rok později se stal testovacím jezdcem Renaultu a v roce 2003 už za tento tým závodil. V letech 2005 a 2006 s francouzským týmem vybojoval titul mistra světa. V roce 2007 si vyzkoušel McLaren a následující dva roky opět působil u Renaultu. V letech 2010 až 2014 byl jezdcem Ferrari a v roce 2015 se vrátil k McLarenu.