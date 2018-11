Poslední pole position v sezoně si v Abú Zabí zajistil Hamilton

Hamilton si pro 83. pole position v kariéře dojel v rekordním čase 1:34,794 a v neděli zaútočí na jedenácté vítězství v sezoně a osmé z posledních jedenácti závodů. Úspěšná série mu před třemi týdny v Mexiku vynesla jako teprve třetímu jezdci v historii pátý titul mistra světa. Rozhodnuto je i v Poháru konstruktérů, který popáté za sebou získal Mercedes.

Bottas v kvalifikaci na druhém místě zaostal o necelé dvě desetiny. Finský pilot bude v neděli usilovat o odčinění nelichotivé statistiky, protože se může stát prvním jezdcem mistrovské stáje po pěti letech, který v sezoně nevyhraje ani jeden závod. Bottas naposledy zvítězil v minulé sezoně právě v Abú Zabí.

Za dvojicí mercedesů se seřadili jezdci Ferrari. Vicemistr světa Sebastian Vettel byl třetí a Kimi Räikkönen do posledního závodu v barvách italské stáje před odchodem do Sauberu odstartuje ze čtvrtého místa. Pátý dojel Daniel Ricciardo, který se v jubilejním 150. závodě ve formuli loučí se stájí Red Bull, protože v příští sezoně bude jezdit za Renault. Šestý byl jeho týmový kolega Max Verstappen.

Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso z McLarenu odstartuje do posledního závodu ve formuli 1 z patnáctého místa. "Hlavní je dojet do cíle a podat takový výkon, abych mohl být na poslední Velkou cenu hrdý. A kdybychom skončili na bodech, byl by to splněný sen," řekl Alonso, jehož rozlučku s formulí v Abú Zabí připomíná speciálně vyzdobená helma a vůz.