Toro Rosso angažovalo pro příští sezonu F1 Thajce Albona

Dvaadvacetiletý Albon letos zazářil v seriálu F2. Až do posledního závodu v Abú Zabí bojoval o titul, který ale nakonec získal George Russell. Původně to sice vypadalo, že od příští sezony zamíří do formule E, nakonec ale u dceřiného týmu Red Bullu vystřídá Brendona Hartleyho.

Albon v minulosti prošel juniorským programem Red Bullu, vydržel v něm ale jen jednu sezonu. "Když jsem z Red Bullu v roce 2012 vypadl, věděl jsem, že moje cesta do F1 bude o hodně těžší. Pokaždé, když jsem pak sedal do auta, snažil jsem se udělat dobrý dojem a musím Red Bullu poděkovat, že mi dal druhou šanci," řekl Albon.