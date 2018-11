Projev vzájemného respektu. Co si mezi sebou vyměňují jezdci formule 1?

To, že si fotbalisté mezi sebou vyměňují po zápase dresy, se stalo již tradicí. Co si ale mění se svými soupeři jezdci Formule 1? Kombinézy to nejsou. Projevem vzájemné úcty a respektu je výměna jejich přileb. Poprvé v kariéře si své helmy vyměnili po skončení šampionátu i mistři světa Lewis Hamilton a Sebastian Vettel.