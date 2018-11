Týmy ze středu pole jedou jiný šampionát. Takhle to dál nejde, zuří sportovní ředitel F1

Mercedes, Ferrari, Red Bull a pak? Velká propast. Další týmy se v letošní sezoně dostaly na stupně vítězů jen jednou, a to zásluhou Sergia Péreze při Velké ceně Ázerbájdžánu, v níž jezdec Force India dojel na třetím místě. „Je to nepřijatelné,“ zlobí se Ross Brawn, sportovní ředitel formule 1.

Už pět let dominuje formuli 1 Mercedes. Německý tým vládne šampionátu jezdců i Poháru konstruktérů. Konkurovat jim dokáže pouze Ferrari a Red Bull. Zbylé stáje jsou výkonnostně daleko za nimi. Důkazem toho je i ohromný bodový rozdíl mezi třetím a čtvrtým týmem.

Letos čtvrtý Renault ztratil na třetí Red Bull 297 bodů. Potvrdilo se, že průměrné týmy se probojují na stupně vítězů jen ojediněle. Letos se to podařilo jen jednou, a to Sergiu Pérezovi, který ve Velké ceně Ázerbájdžánu dojel třetí. Stejné to bylo i v loňské sezoně.

Tehdy, také v Ázerbájdžánu, na stupně vítězů vystoupal Lance Stroll z Williamsu, když skončil třetí. „Dvě pódia z celkových 123 za dva roky, to je nepřijatelné,“ rozčiluje se Ross Brawn na webu Motorsport.com.

„Obzvlášť pokud jde o stále se zvyšující technickou a finanční nerovnováhu. Je to problém, který řeším s FIA a týmy, protože na tom závisí budoucnost formule 1. Na stole jsou různá řešení a my všichni musíme akceptovat, že takhle už to dál nejde,“ zlobí se Brawn a od roku 2021 chce prosadit řadu změn v pravidlech, které by měly učinit formuli 1 akčnější a vyrovnanější.

Jedna z nich se měla týkat motorů. S návrhem zjednodušit a standardizovat některé komponenty pohonných jednotek však neuspěl. A tak musí přemýšlet dál, co udělat s tím, aby závody týmů mimo elitní trio nemohly být označovány za jiný šampionát. „Jejich bitvy byly vzrušující, ale chápu, že je pro fanoušky těžké nadchnout se pro boje o osmé místo,“ uzavřel čtyřiašedesátiletý Brit, který kdysi působil u Ferrari i Mercedesu.