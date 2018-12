Obličej od pěny, bolest, slzy. Talentovanou jezdkyni vzpomínky na děsivou nehodu od návratu neodradily

„Ani chvíli jsem nezapochybovala o tom, že bych skončila,“ přiznala Sophia Flörschová nedávno v rozhovoru pro německá média. Pár dní po děsivé nehodě v Macau, při níž ve finále formule 3 v rychlosti více než 250 kilometrů za hodinu přeletěla bariéru z pneumatik a narazila do konstrukce, kde jsou fotografové, se rozhodla talentovaná jezdkyně podívat na video.

„Chodilo mi hodně zpráv, dokonce mi napsal i Fernando Alonso. Říkala jsem si, jak o tom všichni mohou vědět, co se vlastně stalo. Vůbec jsem neměla tušení, jak strašně havárie vypadala. A teprve až když jsem video uviděla, pochopila jsem,“ zavzpomínala Flörschová. „Otřesná podívaná. Nejprve mě napadlo, jak jsem to mohla přežít.“

„Pamatuji si, že když jsem se probrala, vůz byl na nějakých gumách nebo pletivu, oči mě pálily a celý obličej jsem měla od pěny na hašení. Poté, co jsem si ji setřela, jsem si uvědomila, že mohu hýbat rukama. Když mě pak vyprošťovali, začaly mě hodně bolet záda,“ vyprávěla osmnáctiletá Němka, která utrpěla frakturu krčního obratle a musela se podrobit několikahodinové operaci.

„Nevěděla jsem také, že jsem zranila další lidi. Zjistila jsem to, až když mi otec řekl, že ostatní budou v pořádku. V tu chvíli jsem se rozplakala. Všichni jsme měli obrovské štěstí. Je neuvěřitelné, že po třech týdnech už můžu dělat téměř vše a mám jen malé bolesti.“ Když půjde rehabilitace, jak má, mohla by být podle lékařů úplně v pořádku už na přelomu jara a zimy.

V tom případě by stihla i začátek sezony, v níž by se s týmem Van Amersfoort Racing ráda zúčastnila seriálu Formula European Masters. „V Macau pojedu znovu, pokud budu mít příležitost. Vždy jsem říkala, že tohle mě nesrazí dolů. Nehoda mě neodradí. Tenhle sport dělám tolik let a mým cílem je dostat se do formule 1,“ uzavřela talentovaná jezdkyně.