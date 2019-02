Ferrari představilo svůj nový vůz. Skončí čekání na titul?

Většina monopostů pro nadcházející sezonu již byla v předešlých dnech odhalena, a tak fanoušci Ferrari s napětím očekávali na slavnostní představení vozu italské stáje. V pátek dopoledne se dočkali. V Maranellu za přítomnosti obou jezdců Sebastana Vettela a Charlese Leclerca byl představen SF 90.

Stáj letos slaví devadesáté výročí od jejího založení a v této atmosféře se i celá akce konala. Ferrari několika prezentacemi připomínalo historii týmu, jeho největší úspěchy, včetně zisků titulů mistra světa a vítězství v Poháru konstruktérů. Poté již s napětím i vzrušením navzájem všichni přítomní sledovali, jak se nový monopost objevuje na pódiu.

What a beauty! The 2019 Ferrari SF90 👏👏👏👏 pic.twitter.com/isNH9vUFtk — Salracing F1 (@salracing) 15. února 2019

„Auto představuje nejnovější špičkové technologie, splňuje nová pravidla pro nadcházející sezonu a je výsledkem obrovské práce a talentu všech ve Scuderii," prohlásil prezident Ferrari Louis Camilleri během prezentace. „Minulá sezona byla naše nejlepší za posledních deset let, přesto jsme nedosáhli našich cílů."

„Takový nezdar není nikdy snadný, ale s nadšením a odhodláním se díváme dopředu. Začneme novou kapitolu v naší historii," dodal Camilleri. „Toto auto je evolucí toho loňského. Pokusili jsme se posunout laťku ještě výš," uvedl Mattia Binotto, šéf týmu.

Scuderia touží ukončit pokračující mistrovský suchopár, jedenáct sezon bez titulu má ale stále daleko do černé série z 80. a 90. let. Ferrari tehdy čekalo na titul dvacet let - od roku 1979, kdy triumfoval v MS Jody Scheckter, až do roku 2000, kdy odstartovala slavná rudá éra Michaela Schumachera.