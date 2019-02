Legendární jezdec formule 1 se rozpovídal o Ferrari. Tak silný tlak jako tady nikde jinde není, tvrdí

Ferrari v posledních sezonách F1 hodně šlapalo na paty Mercedesu. Avšak v rozhodující chvíli vždy přišla komplikace a Mercedes svému největšímu konkurentovi začal unikat a získal jak titul světového šampiona, tak vítězství v Poháru konstruktérů. Legendární Alain Prost poukazuje na to, že být jezdcem u Ferrari je mnohem složitější než kdekoliv jinde.

Bude letos formuli 1 opět kralovat Mercedes s Lewisem Hamiltonem, nebo se podaří Ferrari ukončit dlouhé čekání na titul? Na odpovědi si ještě budeme muset pěkných pár měsíců počkat. Avšak podle předsezonního testování to zatím vypadá, že má o něco navrch Ferrari. I vedení Mercedesu přiznává, že za konkurencí zaostává, a že má co vylepšovat.

Jenže být jezdcem Ferrari není vůbec jednoduché. Tvrdí to legenda F1 Alain Prost, který právě v této stáji působil. Takový tlak jako je v italském týmu prý nikde jinde není. „Ferrari je jako kódové slovo pro jedinečnost. Neexistuje žádné jiné místo, kde by byl tak silný tlak jako u Ferrari. To samozřejmě cítíte i jako jezdec,“ prohlásil bývalý francouzský závodník formule 1 na webu kicker.de.

„O Ferrari se hovoří na celém světě a všichni od něj čekají zázraky. Klid je zde jen někdy. Navíc ten jejich italský způsob fungování, v němž často převládá srdce nad rozumem. Je těžké pro jezdce si v takovémto prostředí udržet koncentraci,“ vysvětloval čtyřnásobný světový šampion, který je nyní poradcem u Renaultu, z jakého důvodu je právě ve Ferrari obtížnější se dopracovat k titulu.

„Loni se sice Vettelovi nepodařilo titul vybojovat, ale patří k nejlepším jezdcům posledních let. Je téměř stejně silný jako Lewis Hamilton. Jen mu chyběla větší podpora od jeho týmu v obtížných situacích. Letos bude mít další příležitost titul získat,“ uzavřel legendární Alain Prost.