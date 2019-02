Vrátí se? Dvojnásobný světový šampion ve formuli 1 nehodlá jen tak sedět doma

Cítí se na vrcholu kariéry a nehodlá doma jen tak sedět. Dvojnásobný světový šampion ve formuli 1 přijal nabídku McLarenu, aby se stal ambasadorem týmů. Důvod? Fernando Alonso si totiž stále pohrává s myšlenkou možného návratu do formule 1, a tak chce být do dění zapojený i nyní, kdy jezdí jiné automobilové závody.

V úterý odstartoval druhý týden předsezonních testů formule 1 a McLaren během nich přivítal vzácnou návštěvu, Fernanda Alonsa. Dvojnásobný světový šampion se totiž s týmem dohodl, že bude jeho ambasadorem. S novým monopostem bude nejen jezdit, ale bude se i podílet na jeho vývoji.

„Stát se velvyslancem McLarenu je pro mě skutečná pocta,“ prohlásil Alonso na webu f1i.com. „McLaren je výjimečný tým. Když jsem loni končil ve formuli 1, říkal jsem, že se u McLarenu vidím ještě po dlouhou dobu, takže jsem potěšen touto novou rolí a možností zůstat s týmem. Je to můj duchovní domov,“ dodal s tím, že nevylučuje ani návrat k závodění ve formuli 1.

„Cítím se na vrcholu kariéry. Jsem silnější než kdy jindy. A to fyzicky i mentálně. Kdybych zůstal doma byla, by to ztráta času a příležitostí,“ vysvětloval. „Cítím se dobře v jakémkoliv autě, do kterého usednu. Takto bych rád pokračoval ještě několik let, vybírat si závody, které budou mít dopad na moji kariéru.“

„Kdyby se jednoho dne stalo, že by do mého života vstoupila formule 1 s možností být konkurenceschopný a vyhrávat závody, rozhodně bych neseděl doma. Proto potřebuji vědět, co se ve formuli 1 děje a chci být v ní zapojený,“ líčil sedmatřicetiletý Španěl, který letos pojede Indy 500 a závody WEC.

Fernando Alonso se netají tím, že nyní je jeho hlavním cílem Trojkoruna motorsportu. Pro její zisk je potřeba vyhrát závod formule 1 v Monaku, čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans a Indy 500. A právě vítězství v Indianapolis ještě Alonsovi chybí. Poprvé jel tento závod před dvěma roky, avšak kvůli poruše motoru ho nedokončil. Letos doufá, že bude už s McLarenem úspěšnější.