Williams je na první závod sezony nepřipravený, vedení týmu mluví o ostudě

Testování monopostu Williamsu nedopadlo vůbec dobře a tým pojede na první závod sezony do Austrálie nepřipravený. Frustrované je nejen vedení stáje, ale i jezdci. Vůz začali testovat proti ostatním stájím později, neodjeli tolik kol, kolik by chtěli, a navíc opotřebované díly nemohli vyměnit za nové, neboť ty nebyly k dispozici.

Fiasko. Ostuda. Zklamání. Tak by předsezonní testy formule 1 mohl zhodnotit Williams. S testováním nového monopostu začal tým o dva dny později než ostatní. Důvod? Stáj totiž vůz nestihla včas dokončit. Auto dorazilo se zpožděním a jezdci Robert Kubica a George Russell měli co dělat, aby manko alespoň trochu dohnali.

„Takhle jsme to rozhodně neplánovali. Nejsme pouze zklamáni. Je to trapné, že jsme závodní vůz nedostali včas na trať, když to všichni ostatní dokázali,“ přiznala Claire Williamsová, šéfka týmu na webu motorsport.com. „Williams však stále navrhuje a staví závodní monopost ve vlastní továrně, a to v plném rozsahu. Auto, které musíme navrhnout má dvacet dva tisíc součástek, ty musíme vyrobit, sestavit, otestovat. Je to spousta práce a my to z mnoha důvodů nezvládli,“ vysvětlovala dál.

Rozporuplný dojem měl z následných testů pak Kubica, který se k formuli 1 vrací po osmi letech, po vážném zranění ruky. S monopostem odjel mnohem méně kol než ostatní a poslední den už podle jeho slov bylo znát, že je opotřebovaný. Navíc nové díly na výměnu nebyly k dispozici. „Odkroužili jsme nějaká kola, ale auto mělo do ideálního stavu daleko. Už nebylo reprezentativní, jak by mělo být, a my neměli dostatek náhradních dílů,“ stěžoval si Kubica. „Data tak nebyla věrohodná. Před Austrálií znám asi tak dvacet procent z toho, co bych měl vědět. Zbytek je neznámá,“ dodal s tím, že úvodní velkou cenu bude brát jako testy.

Jeho slova potvrdil i technický šéf Williamsu, Paddy Lowe. „Delší jízdy musely být zastaveny, protože řada kritických částí karosérie dosáhla stupně degradace, což znamenalo, že jsme z vozu nemohli dostat užitečné informace. Proto jsme se rozhodli pro testování závodních procedur, jako zastávky a starty,“ uzavřel Lowe.