Nehoda a frustrace. Ricciardo prozradil důvody, které ho vedly k odchodu z Red Bullu

U Red Bullu si stále myslí, že Daniel Ricciardo svým přestupem k Renaultu, utekl z boje před svým nyní už bývalým kolegou Maxem Verstappenem. Australský jezdec to zásadně popírá a vysvětluje, co všechno ho k rozhodnutí odejít k jinému týmu vedlo. Důvodů totiž bylo více. Třeba loňská nehoda při Velké ceně Ázerbájdžánu.

Ricciardo tehdy sváděl tvrdý souboj s Verstappenem po celý závod. Přeci jen se mu podařilo před mladíka dostat. Po zastávce v boxech však byl zase za ním, a i když byl rychlejší, Verstappen svou pozici všemožně bránil. Při pokusu o předjetí Ricciardo Verstappena sestřelil.

„Dlouho jsem to nemohl dostat z hlavy, ten závod i to, co se dělo po něm. V mém rozhodování to sehrálo roli. Nikdy jsem se už potom necítil dobře,“ přiznal Ricciardo na webu motorsport.com. „Když jsem narazil do Verstappena, tak jsem si řekl, že si to kluci za tu frašku zasloužili.“

„Kdyby to bylo obráceně, kdybych byl vpředu a v brzdné zóně dvakrát změnil směr a Verstappen do mě vrazil, zachoval by se tým stejně? Stále jsem si tuhle otázku pokládal. Řekli, že jsme na vině oba, ale určitě si byli vědomi toho, že to byla chyba Maxe i jejich,“ vyprávěl dál s tím, že dalším důvodem byla čím dál tím větší frustrace.

„Byl jsem u Red Bullu pět. Před tím, než jsem se k nim připojil, získali čtyři tituly mistra světa. Myslel jsem si, že se bude vyhrávat dál, ale ani jeden titul a ani jsme k němu nikdy neměli blízko. Hrozila ještě větší frustrace,“ uzavřel Ricciardo, který se nyní připravuje na první závod letošní sezony, která odstartuje tento víkend v Austrálii.