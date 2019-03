Kdo bude mistrem světa? Ecclestone má jasno. Titul získá jeho velký kamarád

Testy před letošní sezonou vyšly lépe Ferrari než Mercedesu. První tréninky na Velkou cenu Austrálie však opanoval Mercedes. Je hodně brzy na to odhadovat, jak právě začínající ročník světového šampionátu bude probíhat, a kdo se bude radovat z titulu. Bernie Ecclestone, bývalý šéf formule 1, má ale o mistru světa jasno už nyní.

Podle Ecclestona se toho příchodem nového šéfa u Ferrari hodně změnilo. Mattia Binotto mnohem více rozumí lidem u Ferrari, a navíc prý dokáže rychle jednat. To by mohlo přispět k tomu, že bychom letos mohli mít jiného světového šampiona než v předešlých letech. Měl by jím být Ecclestonův dobrý kamarád Sebastian Vettel.

Německý jezdec už čtyři tituly má, avšak získal je ještě v době, kdy pracoval u Red Bullu. „Věřím, že tentokrát Ferrari s Vettelem vyhraje,“ prohlásil Ecclestone na webu f1i.com, i když prý ví, že za favorita je považován Lewis Hamilton. „Jsem spokojený s atmosférou v týmu i s vozem,“ vysvětloval bývalý šéf formule 1 důvod, který ho k tomuto názoru vedl.

Vettela zná Ecclestone velice dobře. „Jsme přátelé, hodně spolu mluvíme, vyměňujeme si rady. Na začátku roku jsme byli spolu ve Švýcarsku. Je to velmi inteligentní člověk, který má mnoho zájmů. Akorát je rezervovaný. Jakmile odjede závod, vrátí se domů ke své ženě a dětem,“ dodal Bernie Ecclestone.