Brutální moment. Jezdci Renaultu krátce před cílem museli odstoupit ze závodu. Je to hořké, hlásí frustrovaně

Jezdci Renaultu se v nedělní Velké ceně Bahrajnu už viděli v cíli, když najednou se oběma jejich vozy porouchaly a musel kvůli nim na trať vyjet safety car. Zatímco u Hülkenberga nebyl důvod náhlého poklesu výkonu jasný, u Daniela Rcciarda je jisté, že šlo o problém s MGU-K.

„V mé mysli už byl závod hotový,“ přiznal Hülkenberg na webu Motorsport.com. „Ale to jen ukazuje, že závod končí až v cíli. Nebýt těch tří kol do konce, tak jsem měl vše pod kontrolou. Měl jsem náskok na Norrise a všechno bylo v pořádku. Najednou jsem byl ale bez výkonu. Přišlo to zčista jasna. Byl to brutální moment. Ale stává se to. Je to hořké a těžce se tím smiřuje,“ dodal jezdec, kterému se v závodě podařilo dostat ze sedmnáctého na šesté místo.

LAP 55/57: Now it's agony in the Renault garage as both Ricciardo AND Hulkenberg suffer engine faults on the same lap #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/8GL7oToa9c — Formula 1 (@F1) 31. března 2019

Zklamaný byl i jeho týmový kolega Ricciardo, který musel odstoupit z desátého místa. U Renaultu, ke kterému přestoupil na konci loňské sezony od Red Bullu, se mu tak zatím nedaří. Velkou cenu Austrálie nedokončil kvůli přednímu křídlu a nyní ho zastavily problémy s MGU-K, tedy se systémem rekuperace kinetické energie.

„Bylo to srdcervoucí, když tým náhle přišel o oba vozy,“ prohlásil Ricciardo, který navíc do svého vozu nemohl vrátit volant, což je povinné. „Blikalo červené světlo. Takže jsem se nemohl auta dotknout,“ vysvětloval australský jezdec s tím, že k tomu všemu co se stalo, netoužil ještě dostat zásah elektrickým proudem. „Přihodilo se toho hodně, teď nám zabere nějaký čas to vstřebat a doufám, že budeme příště silnější,“ uzavřel Ricciardo.