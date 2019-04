Zapsala se do historie a splnila si sen. Jako první závodnice ze Saúdské Arábie totiž závodí ve formuli 4

Bude to již brzy rok, co ženy v Saúdské Arábii po několika letech zákazu dostaly opět možnost získat řidičský průkaz. Mnoho z nich to potěšilo a okamžitě si splnily své přání. Jednou z nich je i Reema Juffaliová, která se rozhodla stát se závodnicí. Minulý víkend dokonce absolvovala první závody v britském šampionátu formule 4.