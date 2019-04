Může překonat rekord. Nehoním se za čísly, jezdím už jen pro zábavu, říká světový šampion ve formuli 1

Pokud Kimi Räikkönen dodrží smlouvu s Alfou Romeo a ve formuli 1 bude jezdit i příští sezonu, může překonat Rubense Barrichella v počtu účastí v závodním víkendu a v počtu startů v závodech. Bývalý brazilský závodník během své kariéry absolvoval tři sta dvacet šest závodních víkendů a startoval v tři sta dvaadvaceti velkých cenách.

Räikkönen má v tuto chvíli dvě stě devadesát šest účastí v závodních víkendech a dvě stě devadesát tři startů. Podle jeho slov ho však rekordy nezajímají. „Nikdy jsem se nehonil za žádným číslem,“ prohlásil Räikkönen na webu planetf1.com. „Mám naprosto nulový zájem o nějaké číslo.“

„Pokud to bude o deset méně nebo o deset více než má někdo jiný, nebude to mít vliv na to, co dělám. Dělám tohle, protože chci. Až to ucítím jinak, skončím,“ vysvětloval devětatřicetiletý Fin s tím, že už si nedává ani žádné cíle. Podle svých slov se závoděním ve formuli 1 už jen baví.

„Závodění je teď pro mě spíš koníčkem. Asi i proto mě to teď víc baví,“ přiznal bývalý světový šampion, který je po dvou letošních závodech v průběžném pořadí mistrovství na šestém místě s deseti body.

Zkušeného jezdce už jen tak něco nerozhodí, i když. Teď ho v Číně, kde se v neděli pojede tisící závod formule 1, překvapil velký zájem o jeho osobu. „Nemohu tady v Šanghaji ani nikam jít, aniž by mě lidé nepoznali. Nechápu, z jakého důvodu jsem právě zde tak oblíbený,“ uzavřel Räikkönen.