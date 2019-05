Mercedes útočí na rekord. Pro soupeře je jasným favoritem Velké ceny Monaka

Testy, které se uskutečnily před letošní sezonou, slibovaly, že by šampionát formule 1 mohl být hodně napínavý. Avšak zatím mistrovství suverénně vévodí Mercedes. Německá stáj ovládla všech pět závodů a všichni očekávají, že přidá další double i tuto neděli při prestižní Velké ceně Monaka.

Kdyby se to Mercedesu povedlo a vládl by i v Monaku, byl by prvním týmem v historii, kterému by se něco podobného povedlo. Double v šesti závodech za sebou žádná jiná stáj ještě nikdy nezaznamenala. A že to Mercedes dokáže, tvrdí už dopředu i jeho soupeři. „Myslím, že do tohoto víkendu jdeme s tím, že je Mercedes jasným favoritem,“ prohlásil Max Verstappen z Red Bullu na webu Formula 1. Talentovaný mladík zároveň doufá, že jeho tým bude ale také schopen bojovat o pódium.

V boji o stupně vítězů naopak odepisují Ferrari, a to třeba i Verstappenovi nadřízení z Red Bullu. Poradce týmu Helmut Marko si dokonce myslí, že by mohli být až na šestém či sedmém místě. Ferrari to ovšem vidí jinak. Do Monaka přivezla stáj další vylepšení, a tak doufá, že se Mercedesu dokáže o něco přiblížit.

„V Maranellu už pracujeme na vyhodnocování nových konceptů a sem přivážíme další prvotní aktualizace,“ pochlubil se šéf týmu Mattia Binotto. „Monako je navíc domácím závodem Charlese Leclerca a my si uvědomujeme, jak moc to pro něj znamená. A pro nás samozřejmě také,“ dodal Binotto.