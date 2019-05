Jubilejní závod ve formuli 1? Je to jen číslo, stejně je to skoro pořád to samé, tvrdí Ledový muž

O jubilejním třístém závodu Kimiho Räikkönena ve formuli 1 mluví všichni, jen jeho ale příliš nezajímá. Finský jezdec není nadšený ani z oslavy, kterou mu k výročí připravil jeho tým Alfa Romeo. „Vždyť je to stejně skoro pořád to samé,“ okomentoval jubileum devětatřicetiletý Räikkönen.

Kdepak. I když v neděli překoná při Velké ceně Monaka významný milník, nějak zvlášť nadšený z toho není. Kimi Räikkönna prostě jubilea a rekordy nezajímají, a tak narozdíl od svého okolí nevěnuje příliš pozornost tomu, že pojede svůj tří stý závod ve formuli 1. „Ani bych neřekl, že už je to tolik,“ prohlásil Räikkönen na webu formula1.com.

„Dva roky jsem byl mimo a jsem si jistý, že nebýt toho, tak už bych tady teď nebyl,“ zavzpomínal na roky 2010 a 2011, kdy jezdil mistrovství světa v rallye. „Díky tomu se to nezdá být tak dlouho, nějaký čas jsem dělal i normální věci,“ vyprávěl finský jezdec s tím, že to pro něj tolik neznamená.

„Nedělám z toho vědu, měl jsem několik dobrých závodů i výsledků, ale konec konců jde jen o závodění. Pro mě to není nijak speciální. Je to jenom číslo,“ vysvětloval mistr světa z roku 2007. „Vždyť je to stejně skoro pořád to samé. Start, tratě, často se tam dá udělat Ctrl+C, Ctrl+V,“ dodal.

Prvním závodem Kimiho Räikkönena ve formuli 1 byla v roce 2001 Velká cena Austrálie a bral v ní s monopostem Sauberu šesté místo. Během své kariéry vyhrál Ledový muž, jak se mu přezdívá, jednadvacet závodů. Při tom třístém bude mít na svém monopostu Alfa Romeo vyobrazeného Krtečka, slavnou kreslenou českou postavičku.

https://www.facebook.com/Alfaromeoracing/posts/2184421261605328

Hrdina animovaných filmů a knížek pro děti se v minulosti podíval do vesmíru na palubě raketoplánu, teď se představí v královské disciplíně motorsportu. Jeho obrázek bude zdobit kromě monopostu Kimiho Räikkönena také vůz Antonia Giovinazziho z týmu Alfa Romeo.