Hamilton nechce promarnit příležitost. Dokáže překonat rekord legendy?

Když se loni stal popáté mistrem světa ve formuli 1 a všichni se ho ptali, zda vyrovná rekord Michaela Schumachera, který byl šampionem sedmkrát, odpovídal Lewis Hamilton vyhýbavě. Teď jezdec Mercedesu prohlásil, že by promarnil příležitost a že hodlá ještě několik let závodit.

„Mohl bych teď odejít, mám ale pocit, že bych promarnil příležitost,“ prohlásil Lewis Hamilton na webu motorsport.com. „Bylo by to mrhání, kdybych nepokračoval ve zlepšování se, růstu a tlaku,“ vysvětloval pětinásobný světový šampion. „Musím pokračovat tak dlouho, jak to jen půjde. Dokud si to budu užívat.“

„Michael jezdil do osmatřiceti, mně je třicet čtyři. Podle mě můžu pokračovat ještě dalších pět let. Jsem neskutečně odhodlaný vítězit,“ vyprávěl jezdec Mercedesu s tím, že na rozdíl od některých kolegů má v sobě stále zápal závodit. „Co mě drží ve hře a co cítím, že někteří z mých soupeřů tak nemají, je oheň uvnitř.“

Lewis Hamilton can “definitely” race another five years in F1 https://t.co/qt79uPu8TA pic.twitter.com/5f0fYmtVPc — motorsporthq (@motorsportshq) 2. června 2019

Hamilton si před letošní sezonou přál mít proti předešlým letům více soupeřů. Loni sváděl souboje se Sebastianem Vettelem z Ferrari, letos je však Mercedes tak suverénní, že o vítězství mezi sebou bojují jen jeho jezdci. Hamiltonovým největším rivalem je tak jeho stájový kolega Fin Valtteri Bottas.

Hamilton je v průběžném pořadí šampionátu na prvním místě se sto sedmatřiceti body, druhý Bottas jich má sto dvacet a třetí Vettel dvaaosmdesát. A dominance Mercedesu může být ještě větší. Tým zatím jako jediný nepředvedl žádná vylepšení, avšak tento týden by na Velkou cenu Kanady měl přivézt nový motor.