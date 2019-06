Mercedes do Kanady přivezl vylepšené motory. Na Ferrari to prý ale pořád stačit nebude

I když je v letošní sezoně Mercedes zatím dominantní, před víkendovou Velkou cenou Kanady hovoří o svých slabinách. Okruh v Montrealu by mu totiž nemusel sedět tak jako jeho soupeřům. Hlavně Ferrari. To sice ztrácí v zatáčkách, ale na rovinkách je nejrychlejší. „Kanada pro nás bude obrovskou výzvou,“ říká Toto Wolff, šéf Mercedesu.

Šest závodů, šest vítězství, z toho pětkrát double. Mercedes letos zatím šampionátu formule 1 vévodí. Avšak teď přijde okruh, který by německému týmu nemusel zcela sedět. Dlouhé rovinky a jen pár zatáček. A i když Mercedes do Kanady přivezl vylepšené motory, tvrdí, že to na Ferrari, které je na rovinkách nejrychlejší, stále nebude stačit.

„V posledních šesti závodech jsme byli velice silní v zatáčkách, ale ztráceli jsme na rovinkách. Kanada bude pro nás obrovskou výzvou, protože vlastnosti tratě by měly být příznivé spíše pro naše soupeře,“ uvedl Toto Wolff na webu F1i.com. Podobný názor má i jezdec Mercedesu Valtteri Bottas.

Let's get sawing 🤙 It's time to work through the wood 💪🇨🇦 @RedBullCanada #CanadianGP pic.twitter.com/erC2wyk3ae — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 5. června 2019

„Očekávám malý krok dopředu,“ prohlásil Bottas o vylepšeném motoru. „Nemyslím si, že je to dost na to, abychom se na rovinkách vyrovnali Ferrari," doplnil dál finský jezdec. To, že by okruh měl svědčit hlavně Ferrari si myslí i Max Verstappen z Red Bullu, který si v Kanadě spolu se svým kolegou Pierrem Gaslym a jezdci týmu Toro Rosso vyzkoušel práci se dřevem.

„Je to zábavný okruh, na kterém můžete předjíždět. Očekávám, že Ferrari tady bude mnohem konkurenceschopnější. A to pro nás bude náročnější," přiznal talentovaný Verstappen. Jak to vidí Ferrari? „Budeme tady v lepší formě, ale Mercedes má pořád nejlepší a nejsilnější monopost. Domnívám se ale, že jejich náskok by mohl být menší,“ dodal Mattia Binotto, šéf Ferrari.