Jezdec formule 1 zahnal zloděje. Můj muž je hrdina, říká manželka francouzského pilota

Napětí zažívá nejen na trati při závodních víkendech formule 1, ale teď ho prožil i u sebe doma ve Švýcarsku. V noci z pondělí na úterý se totiž jeho obydlí chystali navštívit zloději. Romain Grosjean se jich ale nezalekl. Když zaslechl podivné zvuky, neváhal a vyrazil ochránit svou manželku a jejich tři děti.

„Minulou noc se do našeho domu dostali dva muži. Naštěstí utekli, když jsem vešel do chodby. Nebyla to pro nás nejlepší noc, ale jsem vděčný za to, že jsme všichni v pořádku. Děti to ani neslyšely, takže jsem rád, že o tom špatném zážitku neví,“ uvedl francouzský jezdec na sociálních sítích.

Les sportifs ne sont pas des héros. Ils embellissent le monde, c’est déjà beaucoup.@RGrosjean est les deux. Merci mon amour de t’être précipité face aux cambrioleurs cette nuit, pour protéger ta famille. Je tremble encore. Les héros doivent être connus. Je vis avec l’un d’eux. pic.twitter.com/mBoT8bi6oK — Marion J Grosjean (@marionjolles) 11. června 2019

K nepříjemné situaci se vyjádřila i Grosjeanova manželka, která svého muže odteď považuje za hrdinu. „Často se říká, že sportovci, kteří dosahují velkých věcí, jsou hrdinové. Nikdy jsem s těmito slovy nesouhlasila, nezachraňují svět, neobohacují ho. Teď ale mohu říci, že můj manžel je sportovec i hrdina,“ uvedla Marion Grosjeanová na sociálních sítích.

„Nikdo naštěstí nebyl zraněn a děti o ničem neví. Díky Romainovi, který neváhal před ně skočit, aby jim zabránil jít dál a ochránil svou rodinu,“ dodala manželka jezdce Haasu, který v letošní sezoně zatím získal jen dva body, za desátá místa ve Velké ceně Španělska a Monaka.