Trest pro Vettela je nespravedlivý, Hamilton riskoval úmyslně, vložil se do diskuse poradce Red Bullu

O penalizaci, která v nedělní Velké ceně Kanady připravila Sebastiana Vettela o vítězství, se stále horlivě diskutuje. Teď se svým názorem přišel i odborný poradce Red Bullu Helmut Marko. Šestasedmdesátiletý Rakušan se přidal na stranu těch, co si myslí, že trest pro jezdce Ferrari byl nespravedlivý a dokonce tvrdí, že Lewis Hamilton tuhle situaci musel předvídat.

Manévr Sebastiana Vettela ve Velké ceně Kanady bude probírán ještě hodně dlouho. Jezdec Ferrari se podle komisařů vrátil z trávy na trať před Lewise Hamiltona nebezpečným způsobem a udělili mu za to pětisekundovou penalizaci, kvůli níž pak přišel o vítězství.

Většina fanoušků a bývalých jezdců formule 1 se Vettela zastala. Teď se k nim přidal i Helmut Marko. „Sebastian to neudělal nijak špatně, měl plné ruce práce, aby udržel monopost na trati,“ uvedl odborný poradce Red Bullu na webu německého magazínu Auto Bild.

„Hamilton tuhle situaci musel předvídat. Úmyslně tak riskoval kolizi. Trest pro Sebastiana je nespravedlivý a zanechává v nás hořkou pachuť. Komisaři formule 1 mají na rozdíl od těch fotbalových více času na to, aby si to promysleli a porovnali s předchozími případy,“ kritizuje Marko dál.

„Tahle rozhodnutí formuli poškozují. Měla by se urychleně změnit pravidla,“ vyzývá Rakušan, který se také vůbec nediví tomu, že Vettel šel vyměnit v cíli u aut cedule s pořadím. „Sebastian udělal vše správně. Když vyměnil cedule, udělal to svým srdcem. Veřejně všem ukázal, co cítil, že mu vítězství bylo ukradeno," uzavřel Marko.