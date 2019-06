Chci hned vítězné auto, říká světový šampion ke svému případnému návratu do formule 1

Spekulace ohledně návratu Fernanda Alonsa do formule 1 opět nabírají na síle. Dvojnásobný světový šampion totiž ještě stále neví, co bude dělat v příští sezoně a podle svých slov je otevřený všem zajímavým nabídkám. Včetně té z formule 1. Má to ale háček. „Chci hned vítězné auto,“ prohlásil španělský jezdec.