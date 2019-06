Motokáry náročnější než formule 1? Kecy, nesouhlasí s kolegy talentovaný mladík

Řízení formule 1 a náročnost. Téma, o kterém teď horlivě diskutují jezdci. Lewis Hamilton si myslí, že by po závodě měli být více vyčerpaní a Romain Grosjean dokonce prohlásil, že řízení motokár je mnohem náročnější. Teď se do debaty vložil Max Verstappen. Talentovaný mladík se svými kolegy nesouhlasí. „Jsou to kecy,“ okomentoval nizozemský závodník Red Bullu jejich slova.

Lewis Hamilton nedávno prohlásil, že formule 1 není kvůli šetření paliva a pneumatik dostatečně náročná na řízení. Podle něj by teenageři, kteří naskočí do monopostu, měli mít s ním ze začátku nějaké problémy, a to nemají. Jezdci by po závodě také měli být podle pětinásobného světového šampiona vyčerpaní, což nejsou.

Podobného názoru je Romain Grosjean. Jezdec Haasu si prý zašel s kamarády na motokáry a byl z nich mnohem více vyřízený než ze závodu formule 1. „Pořádně jsem na to tlačil. Ve formuli 1 ale šetříme palivo a pneumatiky. Neustále šetření má za výsledek to, že řízení není pro nás tak těžké,“ vysvětloval Grosjean na webu motorsport.com. s tím, že by se vrátil k tankování. „Byli bychom rychlejší a bylo by to pro nás i náročnější,“ dodal.

Teď se do debaty zapojil i Max Verstappen. Jeden z nejtalentovanějších mladíků současnosti tvrdí, že jeho kolegové říkají nesmysly. „Jsou to kecy,“ vyjádřil se bez obalu jezdec Red Bullu. „Jsme teď mnohem rychlejší, než jsme byli v minulých letech. Nechápu, kde tyhle řeči vzali. Pokud bych šel teď na motokáry, po dvaceti třiceti kolech bych byl také úplně v háji. To je jasné, když už na ně nejsem zvyklý.“

„Když jsem ale na nich jezdil v patnácti, dal bych klidně i tři sta kol, protože jsem byl na ně zvyklý. Také při jejich řízení zapojujete více jiné svaly, hlavně na předloktí. Vůbec to nemá smysl srovnávat,“ uzavřel Verstappen, který se stejně jako ostatní už připravuje na nedělní Velkou cenu Rakouska.