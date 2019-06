Čtyřnásobný světový šampion odmítá spekulace o odchodu a slibuje, že se pokusí vyhrát

Sebastian Vettel byl sice nejrychlejší před třemi týdny ve Velké ceně Kanady, avšak kvůli penalizaci za nebezpečné vrácení na trať o vítězství přišel. Jezdec Ferrari tak na výhru v letošní sezoně stále čeká a doufá, že třeba by mohla přijít už nyní v neděli v Rakousku. „V minulosti jsme tady byli na pódiu, takže teď se pokusíme vyhrát,“ prohlásil čtyřnásobný světový šampion.

Ferrari to letos stále nejde. Ve Velké ceně Kanady sice byl nejrychlejší Sebastian Vettel, avšak kvůli penalizaci klesl na druhé místo a další vítězství tak spadlo do klína Mercedesu. Ve Francii pak italská stáj podle mínění vedení i německého pilota nesplnila cíl, když vůbec nedokázala snížit ztrátu na Mercedes.

Teď před nedělním závodem v Rakousku Vettel slibuje, že se pokusí vyhrát. K těmto prohlášením ho vede i to, že Mercedesu se tady loni vůbec nedařilo, ani jeden z jezdců závod nedokončil. „Rozhodně tady chci vyhrát,“ prohlásil odhodlaně jezdec Ferrari na webu gpblog.com.

Zároveň ale dodává, že si je moc dobře vědomý, jak je Lewis Hamilton letos rychlý. „Legrace stranou, Lewis si s námi hraje. Ve Francii jsem riskoval všechno, abych zajel nejrychlejší kolo, ale Lewis zajel skoro stejně na ojetých pneumatikách s puchýři. Musíme najít více přítlaku, pak budeme schopni lépe využívat pneumatiky,“ vysvětloval čtyřnásobný světový šampion.

Kvůli horším výsledkům se začalo spekulovat, že je Vettel frustrovaný, a dokonce uvažuje o dřívějším odchodu z formule 1, i když má ještě pro příští sezonu s Ferrari smlouvu. To však Vettel odmítá. „Jsem tady a miluju závodění. Pokud vím, tak příští rok ještě budu jezdit a co bude dál, na to zatím nemyslím,“ uzavřel Vettel.