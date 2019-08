Rosberg vyzývá k návratu Alonsa. Chce, aby nahradil Bottase u Mercedesu

Mistr světa z roku 2016 Nico Rosberg už zase kritizuje. Bývalý jezdec formule 1 se tentokrát pustil do obou jezdců Mercedesu. I když Valtteriho Bottase na začátku letošní sezony chválil, teď po několika nepovedených závodech by finského jezdce rád vyměnil. „Mám tendenci říci, že tohle je Bottasův konec v Mercedesu,“ prohlásil Rosberg na webu gpfans.com.

„Poslední dva závody pro něj byly takovým bojem, že teď asi do vozu posadí Estebana Ocona. Myslím si ale, že bychom měli zahájit petici, aby do druhého monopostu přivedli Fernanda Alonsa. Přiveďte ho z důchodu,“ vyzval Němec. „Bylo by to epické,“ dodal a vyjádřil se i ke svému bývalému rivalovi Lewisi Hamiltonovi.

Ten se během Velké ceny Německa potýkal s nachlazením, měl problémy s autem a dojel si tehdy jen pro dva body. Minulý víkend v Maďarsku už však zase vyhrál, když dokázal stáhnout velký náskok Maxe Verstappena a tři kola před cílem mladíka z Red Bullu předjel. Rosberg ale do něj nepřestává rýpat. V jednom ze svých video blogů řekl, že na Hamiltonovi, kterému je stejně jako Rosbergovi čtyřiatřicet, už pozoruje znaky stárnutí.

To samozřejmě Hamilton nenechal bez povšimnutí. „Nikdy jsem jeho video blog neviděl, nevím, jestli to někdo sleduje, ale na mě to nemá žádný vliv. Je mi to jedno. Každý má právo vyjádřit svůj názor. Jediné, co ale musí udělat je, podívat se na výsledky během těch všech let. Ty mluví samy za sebe. Jsou ale lidé, kteří nedosáhli stejných úspěchů a mají potřebu něco říkat. Cítím se dobře a mám pocit, že jezdím lépe než dříve,“ uzavřel pětinásobný světový šampion.