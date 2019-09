Vrátí se? Rok 2021 by podle Alonsa mohl být dobrou příležitostí zase jezdit ve formuli 1

Fernando Alonso o uplynulém víkendu navštívil McLaren během Velké ceny Itálie a rázem se stal středem pozornosti. Všechny přítomné zajímalo, zda se hodlá do formule 1 vrátit. Osmatřicetiletý jezdec to rozhodně nevyloučil. „Rok 2021 představuje dobrou příležitost pro návrat,“ prohlásil světový šampion F1 z let 2005 a 2006.

Formule 1 je předvídatelná. Možnost vyhrát mají jen tři týmy. Tak často o světovém šampionátu hovořil Fernando Alonso, který loni po sezoně z F1 odešel. Vedení formule to chce však změnit a od roku 2021 zavede nová pravidla, od kterých si slibuje, že závody budou vyrovnanější a napínavější.

To by španělského jezdce mohlo opět přilákat do monopostu formule 1. "Myslím, že důvody, kvůli kterým jsem loni odešel, stále přetrvávají. Jde o dominanci jednoho týmu. Avšak v roce 2021 by se to mohlo změnit,“ uvedl Alonso na webu express.co.uk. „Myslím, že to bude zajímavá kombinace a možná uvidíme zcela odlišnou formuli 1 než teď.“

„Nová pravidla budou nastavena tak, aby se startovní pole trochu vyrovnalo a bylo více možností k předjíždění. Možná to bude dobrá příležitost pro návrat. Nevím,“ zamýšlel se dvojnásobný světový šampion, podle kterého by jediným problémem mohl být počet závodů, kterých se od příští sezony pojede dvaadvacet.

„Dvaadvacet závodů, to už je docela náročné. Pokud se vrátím, tak rychle asi zestárnu,“ dodal Alonso, který letos do své sbírky přidal další titul, tentokrát však z šampionátu vytrvalostních závodů (WEC). Příští rok by se pak měl představit na slavné rallye Dakar, na kterou nedávno trénoval v dunách v Namibii. Také se nejspíš opět pokusí o zisk Trojkoruny motorsportu.