Umlčí kritiky? Vítězka šampionátu pro ženy by nyní ráda prorazila i ve formuli 3

Dokáže to? Uvidíme ve formuli 1 opět ženu, která nebude jen testovací jezdkyní, ale zúčastní se i závodů? Jamie Chadwicková doufá, že jí se to už povede. Talentovaná jezdkyně letos ovládla nový formulový seriál, W series a stala se tak jeho historicky první šampionkou. Teď by chtěla prorazit i mezi muži.

Ráda by se v příští sezoně představila ve formuli 3, která doprovází formuli 1, avšak ví, že to nebude vůbec snadné. I když si ziskem titulu vydělala půl milionu dolarů, na to, aby získala místo u kvalitního týmu, to nejspíš nebude stačit. „Ve formuli 3 je k dispozici třicet sedaček, zajímavých je ale jen šest z nich,“ uvedla Chadwicková na webu autosport.com.

„Angažmá u správného týmu bude vyžadovat další půl milion. Peníze z výhry ve W series jsou fantastické, jenže v motorsportu se rychle ztratí. Jezdci, kteří se dostali do formule 1, byli vždy ve správných týmech, chci jít stejnou cestou, ale nechci to uspěchat,“ vysvětlovala jednadvacetiletá Britka.

„Snad se objeví nějací sponzoři,“ doufala. Když by se příští sezonu Chadwickové přeci jen do formule 3 nepodařilo dostat, zůstala by dál v ženské formuli, kde si titulem šampionky zajistila místo. „Pokud se mi to nepovede, budu pokračovat ve W series,“ prohlásila jezdkyně, která jako první žena v historii, dokázala vyhrát závod britské formule 3.

V ženské soutěži, která má za úkol dostat jezdkyně na vyšší úroveň a připravit je na závodění ve vyšších kategoriích, by tak i příští sezonu mohla sbírat body potřebné k zisku superlicence. Svého snu jezdit ve formuli 1 se ale Chadwicková, která je testovací jezdkyní Williamsu, rozhodně nevzdá. „Neumlčíme zcela naše kritiky, dokud nedosáhneme našeho vytyčeného cíle, kterým je žena ve formuli 1, nebo v podobně hodnotné soutěži,“ dodala Chadwicková.