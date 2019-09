Senzace v Singapuru! Ferrari získalo double, po roce vyhrál Vettel a naštval kolegu

Z pole position sice odstartoval Leclerc, ale třetí závod za sebou ovládnout nedokázal. Vettel totiž dobře načasoval zastávku v boxech, a když Leclerc zamířil pro nové gumy, dostal se před týmového kolegu na první místo. Čtyřnásobný mistr světa pak vedení udržel až do konce.

"Jsem vděčný, co se nám podařilo. V posledních týdnech a měsících, když se mi nedařilo, jsem dostal spoustu zpráv od fanoušků, kteří se se mnou podělili o své příběhy," netají Sebastian Vettel, jak moc pro něj vítězství znamená.

Leclerc byl rozzlobený, protože pokud by dostal povolání do boxů jako první on, vyhrál by. Pak by však Ferrari nemělo dvojité vítězství, ale pravděpodobně jen první a třetí místo. Stáj dokonale zvládla neuvěřitelné strategické šachy. Nyní však bude potřebovat uklidnit naštvaného Leclerca...

Na třetím místě skončil Max Verstappen z Red Bullu a až čtvrtý byl pětinásobný mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu. Obhájce titulu protáhl čekání na vítězství na tři závody, ale v průběžném pořadí má šest Velkých cen před koncem šampionátu stále pohodlný náskok 65 bodů před dnes pátým týmovým kolegou Valtterim Bottasem.