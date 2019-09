Kvalifikační závod v obráceném pořadí. Jezdcům se návrh na zatraktivnění formule 1 nelíbí

Jak zatraktivnit formuli 1? Téma, o kterém se stále více diskutuje. Vedení F1 Liberty Media teď přišlo s řešením. V příští sezoně by se během tří velkých cen místo současných kvalifikací uskutečnily nové kvalifikační závody. Šlo by jen o zkoušku, avšak i ta se jezdcům nelíbí. „Je to úplný nesmysl,“ prohlásil Sebastian Vettel z Ferrari.

Místo kvalifikace rozdělené do tří částí by pořadí na startu nedělní velké ceny formule 1 určil sobotní kvalifikační závod. Ten by se jel přibližně na dvacet kol a jezdci by v něm startovali podle bodů v šampionátu. Avšak v obráceném pořadí. Lídr šampionátu by tedy startoval jako poslední.

Tak s takovýmto řešením, jak zatraktivnit formuli 1, přišlo vedení F1 Liberty Media. Nový formát by chtělo vyzkoušet v příští sezoně během tří velkých cen, avšak u jezdců tento návrh nenašel pochopení. „Opravdu nevím, co na to říct. Lidé, kteří to navrhli neví, o čem mluví,“ uvedl Lewis Hamilton z Mercedesu na webu motorsportmagazine.com.

Je to úplný nesmysl,“ přidal se Sebastian Vettel z Ferrari. „Nevím, který génius s tím přišel, ale tohle není řešení. Tohle je špatný přístup,“ dodal Vettel. „Je to nepřirozené. Problém to nevyřeší, jde jen o částečnou pomoc středu pole,“ vyjádřil svůj názor Daniil Kvjat z týmu Toro Rosso.

Formula 1 motorsport boss Ross Brawn says that any potential changes in 2020 to the race weekend format shall be experimental in nature. #f1i #newsroom https://t.co/q4RFMOsKic pic.twitter.com/2Dzi8IlsQD — F1 and Coffee🏎🎤🇺🇸 (@coffee_f1) September 24, 2019

Sportovní ředitel formule 1 Ross Brawn se snaží situaci uklidnit a zdůrazňuje, že zatím jde jen o zkoušku. Pokud by byla úspěšná, tak by se o jejím zavedení debatovalo dále. „Chceme formuli 1 zlepšit,“ prohlásil Brawn. „Četl jsem teď mnoho vyjádření jezdců a odborníků ohledně nápadů, jak zatraktivnit formát formule 1.“

„Abychom se pokusili objasnit situaci a vyhnuli se nedorozuměním, tak probíhají diskuse o experimentování v roce 2020 se změnami kvalifikačního formátu. Cílem je učinit víkendy velkých cen o něco méně předvídatelnými,“ vysvětloval Brawn. „Chci zdůraznit slovo experiment, protože o tom to je, o malém vzorku, který může stanovit další směr,“ vyprávěl dál.

„Vzhledem ke stabilním sportovním a technickým pravidlům pro rok 2020 je toto období ideální pro vyhodnocování takových změn. Rozhodnutí ještě nepadlo, protože dolaďujeme detaily, ale rozhodně bychom to měli zkusit, protože jinak žádných pokroků nedosáhneme,“ uzavřel Brawn.